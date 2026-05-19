Atatürk sevgisi engel dinlemedi! İstiklal Marşı'ndaki o çaba duygulandırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde, vatan sevgisinin ve Atatürk'e saygının engel tanımadığını gösteren, tüm Türkiye'yi duygulandıran tarihi anlar yaşandı.

İSTİKLAL MARŞI İÇİN ENGELİNİ UNUTTU

Menteşe'deki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından tüm meydan saygı duruşuna geçti ve İstiklal Marşı okunmaya başlandı.

Tam bu esnada, töreni izleyenler arasında bulunan 52 yaşındaki bedensel engelli Murat Metin, elindeki Türk bayrağıyla akülü tekerlekli sandalyesine tutunarak ayağa kalkmaya çalıştı.

DÜŞMESİNE RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Atatürk'e ve milli marşına saygısını göstermek için tüm gücünü toplayan Metin, saygı duruşu sırasında dengesini kaybederek tekerlekli sandalyesine geri düştü.

Ancak vatan sevgisi engel tanımadı. Metin, İstiklal Marşı sırasında büyük bir çabayla tekrar ayağa kalkmak için hamle yaptı.

Meydandaki bu büyük hassasiyeti ve gurur dolu çabayı fark eden CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile tören alanındaki bir kadın görevli, dengede durmakta zorlanan vatandaşın kollarına girerek İstiklal Marşı bitene kadar ayakta saygı duruşunda kalmasına yardım etti.

O anlar törene katılan herkesin göğsünü kabarttı ve meydanda duygu dolu anlar yaşattı.

Muğla'da yaşanan bu olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 19 Mayıs'ta engelli bir vatandaşın İstiklal Marşı için ayağa kalkma çabası, engel tanımayan muazzam bir vatan ve Atatürk sevgisini gözler önüne serdi.

Tüm Türkiye'yi aynı duygu selinde buluşturan bu asil duruş, herkesi hem çok gururlandırdı hem de derinden duygulandırdı. ( AA)