Atatürk Barajı'yla ilgili deprem sonrası dikkat çeken açıklama: 500 metre taşındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenmişti. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SEBEBİ ŞUBAT 2023 DEPREMLERİ VE DAF’IN KIRILMASI"

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa-Pınarbaşı-Urfa'da 5,8 deprem oldu. Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına çok yakın. Geçmiş olsun." ifadelerine yer vermişti.

"BARAJ GÖVDESİ MECBUREN 500 METRE KUZEYE ALINDI"

Prof. Dr. Süleyman Pampal ise Atatürk Barajıyla bölgede yaşanabilecek depremlerden Atatürk Barajı'nın ne denli etki görebileceğine yanıt verdi. Pampal, "1980’li yıllarda GAP Koordinasyon Kurulu üyesiydim. O dönem Atatürk Barajı’nın temel atılmasından itibaren her üç ayda bir bölgeye gidip bilimsel geziler yapıyorduk. O dönem bu projede çalışan arkadaşlarımız baraj yerini tespit ederken vadi tipine göre değerlendirme yapıyordu. Vadi tipi olarak en elverişli yer seçildi ve ayrıntılı çalışma yapıldı. O dönem bu çalışmalar neticesinde seçilen yerde Bozova Fayı’nın geçtiği tespit edildi. Daha sonra mecburen baraj gövdesi 500 metre kuzeye alındı.” şeklinde konuştu.

BOZOVA FAYI'NIN DEPREM GEÇMİŞİ

Bozova Fayı, tarihsel süreçte uzun süreli sessizlik dönemleri geçiren (suskun) bir yapıdadır. Bölgede yakın tarihlerde 4.0 ile 5.5 büyüklükleri arasında lokal sarsıntılar meydana gelmiş olsa da, tarihsel kayıtlarda ana faya bağlı yıkıcı depremlerin periyodu oldukça geniştir.