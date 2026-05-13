Atalay Demirci yakalandı! FETÖ'den kesinleşmiş cezası vardı
FETÖ'den 5 yıl kesinleşmiş cezası olan ve 'firari' aranan Atalay Demirci'nin İstanbul Kartal'da olduğu tespit edildi. Arama kararına rağmen metropolde bulunan Demirci, teknik takip sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ yargılamaları kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'firari' olarak aranan komedyen Atalay Demirci, İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARTAL'DA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP
Demirci'nin yakalanması, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleşti. Hakkında yakalama kararı bulunan komedyenin İstanbul'da olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Kartal'da düzenledikleri operasyonla Demirci'yi gözaltına aldı.
BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE OPERASYON
Söz konusu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan Demirci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.