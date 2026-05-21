Askerlik çağındaki kişilere sahte rapor operasyonu: 44 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte sağlık raporu düzenleyen şüphelilere yönelik bir soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ASKERLİK ÇAĞINDAKİ KİŞİLERE SAHTE RAPOR İDDİASI

Yürütülen soruşturma ve gerçekleştirilen operasyonun temelini, askerlik çağında bulunan ve sağlıklı olduğu belirtilen kişilere sahte sağlık raporu düzenlendiği iddiası oluşturdu. Bu kapsamda yapılan eş zamanlı baskınlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, buradaki işlemlerinin sonlandırılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

