Antalya'da korkunç olay: Bir evin bahçesinde Rus turist ölü bulundu

Antalya’da bir evin bahçesinde Rus uyruklu 51 yaşındaki Sergei Tremasov’un cansız bedeni bulundu. Yüzüstü hareketsiz halde yatan yabancı uyruklu şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olay, Güzeloba Mahallesi 2240 Sokak’ta meydana geldi. Bir evin bahçesinde yüzüstü hareketsiz yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET BÜRO VE OLAY YERİ EKİPLERİ BÖLGEDE

Ölüm haberinin ardından bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olayın meydana geldiği bahçede ve çevresinde detaylı araştırma ile inceleme yaptı.

10 HAZİRAN'DA KENTE GİRİŞ YAPMIŞ

Yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden kişinin üzerinden çıkan pasaport ve cep telefonundan Rusya vatandaşı Sergei Tremasov olduğu belirlendi. Tremasov’un 10 Haziran’da Antalya Havalimanı üzerinden kente giriş yaptığı öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sergei Tremasov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. (DHA)