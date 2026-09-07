Annesiyle yolun karşısına geçiyordu, 3 yaşındaki Elif'in görüntüleri ortaya çıktı: 14 metre detayı!

Eskişehir'de annesi Merve Avli ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli’nin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda küçük kızın "14 metre sürüklendiği" belirtilirken, sürücü F.A.B. hakkında verilen ev hapsi kararına acılı aile itiraz ederek tutuklanmasını istedi.

ESKİŞEHİR'DE 3 YAŞINDAKİ MİNİK ELİF'İ YAŞAMDAN KOPARAN FECİ KAZA

Kaza, 3 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi. F.A.B. yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli’ye çarptı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak özel bir hastaneye, ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastansı’ne sevk edilerek tedaviye alınan Elif Mavi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.A.B. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücüye 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol kararı verildi.

"KAZADA KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Sürücü F.A.B. ifadesinde şunları söyledi:

"Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten sonra anne ve bir çocuğu bir anda aracımın önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi.

Aracımı durdurdum, araçtan indiğimde kadın şahsı ayakta gördüm ve kız çocuğunu annesinin kucağında gördüm. Ancak ben olayın şoku ve yaşadığım korku ile bazı şeyleri tam olarak hatırlamıyorum. Akabinde çevreden biri geldi ve çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istedi. Biz polis bekledik. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Ben hızım 20 kilometreden fazla değildi"

AİLENİN AVUKATINDAN TUTUKLAMA TALEBİ VE İTİRAZ

Elif Mavi Avli’nin ailesi, sürücü F.A.B. hakkında verilen karara itiraz etti. Aile avukatı Harun Günçay, sunduğu dilekçede adli kontrol kararının kaldırılıp sürücünün tutuklanmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı:

"Dosyadaki 3 yaşında bir kız çocuğunun vefatı, canını kaybedişini göz önünde bulundurularak ailenin de bir nebze olsun vicdanının, kalbinin soğuması için tutuklama nazarında talepte bulunduk. Çünkü mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporu nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz"

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Fatih Avli, "Bir gün önce doğum gününü kutladığım, sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Allah bizi destekleyen herkesten razı olsun, hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. Amca Ali Avli ise "Ben 1 gün önce yeğenime hediye seçtim, ertesi gün mezar yeri seçtim. Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Elif Mavi Avli’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen minik Elif Mavi'ye çarptığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)