Arabanın çarptığı 3 yaşındaki Elif kurtarılamadı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki kadın sürücü F.A.B. yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye çarptı.

ÇARPMANIN ARDINDAN AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Avli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş şekli ve sürücünün kusur durumuna ilişkin incelemeler sürüyor.

(DHA)