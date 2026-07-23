Ankara'ya yürüyüş sonuç verdi: Yunus Emre Termik Santrali işçileri hakkını aldı

Haklarını alabilmek için Ankara'ya yürüme kararı alan Yunus Emre Termik Santrali işçileri, direnişlerini kazanımla sonuçlandırdı. Emekçilerin yaklaşık 7 milyon liralık alacağının 5 milyon lirası hesaplarına yattı. Ayrıca işçilerin eylemi sırasında gözaltına alınan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Genel Sekreteri Emin Atsız da serbest bırakıldı.

İŞÇİLERİN DİRENİŞİ KAZANIMLA SONUÇLANDI

SSS Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır ödenmeyen maaşları nedeniyle Beypazarı ilçesinden Ankara'daki holding binasına doğru yürüyüş başlatmıştı.

İşçilerin yürüyüşün ikinci gününde Oğuzkent'ten Ayaş'a ilerlemek istediği sırada polisle arbede yaşanmış; olayın ardından DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ile Genel Sekreteri Emin Atsız gözaltına alınmıştı.

ALACAKLARI HESAPLARINA YATIRILDI

Yunus Emre Termik Santrali işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. İşçilerin 7 milyon liraya yakın alacağının 5 milyon lirası hesaplarına yatarken kalan alacaklar için de protokol imzalanacağı belirtildi.

SENDİKACILAR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan yürüyüş esnasında gözaltına alınan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Genel Sekreteri Emin Atsız serbest bırakıldı.

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, işçilerle birlikte kazanıma ilişkin kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Arkadaşlar, çok konuşmayacağım. Mesele şu: Mesele bu fotoğrafı verebilmek, dünkü fotoğrafı ortaya çıkarabilmek. İşte Doruk Madencilik'teki Yunus Emre Termik Santrali işçileri de bunu gösterdi. Herkes de şunu şöyle bilecek: İşçiler birleşince, işçiler yollara düşünce o açılmayan kapılar tek tek nasıl açılıyor herkese göstermiş olduk. Hepimizin eline, ayağına, yüreğine sağlık." (ANKA)