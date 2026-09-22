Ankara'daki gizemli cinayetler çözüldü! "Hapis yatamam" deyip üçünü öldürüp intihar etmiş

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Enes Çalı, Mehmet Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak’ın bir evde öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin olay aydınlatıldı. Üç kişiyi öldürdüğü belirlenen Kadir Çiçek, polisin teslim ol çağrısının ardından intihar etti. Çiçek, öldürdüğü kişilerin kendisini uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdü. Çiçek’in, "Annemin, babamın yüzünü yere eğdirdim. Müebbet hapis yatamam" dediği aktarıldı.

Olay, Anadolu Mahallesi 500’üncü Sokak’ta meydana geldi. 30 yaşındaki Kadir Çiçek’in evine giden arkadaşı F.H., kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren F.H., yerde hareketsiz yatan üç kişiyi görünce ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 29 yaşındaki Enes Çalı, 28 yaşındaki kardeşi Mehmet Emre Çalı ve 35 yaşındaki Mehmet Büyükırmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis incelemesinde üç kişinin silahla vurulduğu ve bıçaklandığı tespit edildi.

2'si kardeş Mehmet Emre Çalı (Solda), Enes Çalı (Sağda)

Cenazeler, incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Mehmet Büyükırmak (Fotoğrafta)

AYNI SOKAKTA BULUNDU

Polis, olayın ardından ev sahibi Kadir Çiçek’i yakalamak için çalışma başlattı. Çiçek, sabah saatlerinde aynı sokaktaki başka bir binada bulundu.

Polisin teslim ol çağrısına karşılık vermeyen Çiçek, başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi. Çiçek’in cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ÜÇ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Otopsinin ardından Mehmet Büyükırmak’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınları, Büyükırmak’tan üç gündür haber alamadıklarını söyledi. Büyükırmak’ın cenazesi defnedilmek üzere Konya’ya götürüldü.

Enes Çalı ile kardeşi Mehmet Emre Çalı’nın ise Ankara’nın Akyurt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

SEKİZ SUÇ KAYDI BULUNDU

Kadir Çiçek’in üçü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere dört ayrı suçtan arandığı ve toplam sekiz suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çiçek’in saklandığı binada yaşayan Y.Y., yaşananları şöyle anlattı:

"Kapımıza geldi, çakmak istedi. O arada içeriye gitti. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. 3 kişiyi öldürdüm, beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Silah sesleri duyduk. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik"

Mahalle sakinlerinden A.Y. ise "Uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi 3 arkadaşını öldürmüş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)