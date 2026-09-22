Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti, kullanımı ve fuhuş suçlarından 16 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin Ankara'da yürütülen soruşturma ve operasyonlar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; 'uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş' suçlarını işledikleri yönünde 16 kişi tespit edildi.

Soruşturmada suçu işlediklerine dair delil elde edilen 16 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

İKİ GÜN ÖNCE DE OPERASYON GERÇEKLEŞMİŞTİ

Önceki günlerde de Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 848 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.