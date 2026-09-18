Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi cezaevine gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Şüpheliler cezaevine gönderildi.
ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgüt üyelerini gaybubet evlerinde sakladıkları ve bu kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ FİRARİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 7 zanlının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.