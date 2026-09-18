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Halk TV Türkiye Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi cezaevine gönderildi

Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi cezaevine gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi cezaevine gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Şüpheliler cezaevine gönderildi.

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgüt üyelerini gaybubet evlerinde sakladıkları ve bu kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.

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7 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ FİRARİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 7 zanlının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi cezaevine gönderildi - Resim : 2
Ankara Cumhuriyet Başsavclığı'nın açıklaması (18 Eylül 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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