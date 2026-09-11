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Halk TV Türkiye Son Dakika | Emniyet'e FETÖ operasyonu! 5'i görevdeki memur 20 kişiye gözaltı

Son Dakika | Emniyet'e FETÖ operasyonu! 5'i görevdeki memur 20 kişiye gözaltı

FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Son Dakika | Emniyet'e FETÖ operasyonu! 5'i görevdeki memur 20 kişiye gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonu Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Şüpheliler arasında 5 aktif kamu görevlisi, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı bulunuyor.

Soruşturmada “Garson” kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen SD kart incelendi. Karttaki Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR) kayıtlarında 20 kişi belirlendi.

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İncelemelerde bu kişilerin örgütün mahrem yapısındaki isimlerle irtibat kurduğu değerlendirildi.

Bir kısmının Bank Asya’da hesabı olduğu veya hesap bakiyelerinde artış bulunduğu tespit edildi. Ardışık aranma kayıtları da dosyaya eklendi.

Şüphelilerin emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Ekipler 21 adrese aynı anda operasyon düzenledi. Hedeflenen 20 şüphelinin tamamı yakalandı. Soruşturma savcılık koordinesinde sürüyor (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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