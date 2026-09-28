Anadolu Üniversitesi öğrencilerine kötü haber: Yağış kriz çıkardı, yemekhane kapatıldı!

Eskişehir’de son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, Anadolu Üniversitesi kampüsünde olumsuzluklara neden oldu. Yağışlar sonrası üniversite bünyesindeki Öğrenci Yemekhanesi’nde tesisat arızası meydana geldi.

Meydana gelen sorunun giderilmesi, bakım ve onarım çalışmalarının emniyetli şekilde yürütülebilmesi amacıyla yemekhane geçici olarak hizmete kapatıldı.

HİZMETE AÇILACAĞI TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

İstikbal Gazetesi Eskişehir'in haberine göre, yaşanan arızanın ardından Anadolu Üniversitesi yönetimi öğrencilere yönelik bilgilendirmede bulundu. Öğrenci Yemekhanesi’nin tesisatındaki arızayı gidermek için çalışmaların başlatıldığı ifade edilirken, bakım ve onarım sürecinin ne kadar süreceği ve yemekhanenin yeniden hizmete açılacağı net tarih hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitemiz Öğrenci Yemekhanesi, aşırı yağışlar nedeniyle tesisatında meydana gelen arıza sebebiyle gerekli bakım ve onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar geçici olarak hizmet veremeyecektir. Öğrenci yemekhanesinden yemek hizmeti alan öğrencilerimiz, bu süre içerisinde Merkez Yemekhaneden faydalanabilecektir"

"YENİ BİNASI NASIL BU HALE GELDİ?"

Yaşanan arıza ve geçici kapatma kararının ardından üniversite öğrencileri sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. Öğrenciler arasında, "Çok da eski olmayan yemekhanenin tesisatı nasıl bu hale gelebiliyor?" yorumları yapıldı.