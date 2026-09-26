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Almanya'da savcılık yapan Sibel Tunç İstanbul tatilinde şüpheli şekilde öldü

Almanya’da savcı olarak görev yapan 42 yaşındaki Sibel Tunç, tatil için geldiği İstanbul’da kusma şikâyetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Almanya'da savcılık yapan Sibel Tunç İstanbul tatilinde şüpheli şekilde öldü

Almanya’da savcı olarak görev yapan Sibel Tunç, tatil için geldiği İstanbul’da kusma şikâyetiyle başvurduğu hastanede yaşamını yitirdi. Tunç’un ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Almanya’dan savcılık yapan Sibel Tunç, eşiyle birlikte tatil için İstanbul’a geldi. Hamburg doğumlu ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen 42 yaşındaki Tunç, eşi Aykut T. ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde kalıyordu.

Almanya'da savcılık yapan Sibel Tunç İstanbul tatilinde şüpheli şekilde öldü - Resim : 1

Yaklaşık dört gündür kusma şikâyeti bulunan Tunç’un kronik tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Tunç, 13 Eylül Pazar günü saat 02.42 sıralarında yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı.

Kırmızı alana alınan Tunç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sibel Tunç’un ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Tunç’un cenazesi Silivri’de toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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