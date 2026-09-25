26 yaşındaki kadın Avrupa'nın en karanlık suikast çetesinin lideri çıktı! 13 yaşındaki çocuğu tetikçi yapmış

Almanya'da organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden Hells Angels'ın (Cehennem Melekleri) Hellport Başkanı Mesut Şimşek'e yönelik bir suikast girişiminin son anda engellendiği öne sürüldü. Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, saldırı için yalnızca 13 yaşındaki bir çocuk tetikçiyle anlaşılmıştı. Çocuk, operasyon sırasında saldırıya saniyeler kala yakalanırken, kendisini suikast için kiraladığı öne sürülen 26 yaşındaki kadın da tutuklandı.

Soruşturmanın dikkat çekici ayrıntılarından biri ise planın Hollanda'da ortaya çıkarılması oldu. Olay, aslında Şimşek'e yönelik suikastın araştırılmasıyla değil, Amsterdam'da kaçırıldığı ve işkence gördüğü belirlenen iki çocuk annesi Lübnan asıllı bir kadının telefonunun incelenmesiyle başladı.

GÜNDÜZ ANNE, GECE SUÇ EMLAKÇISI

Hollanda polisi, 2026 yılının ocak ayında Amsterdam-West'te bir suç örgütü tarafından kaçırıldığı tespit edilen kadının dijital kayıtlarını incelemeye aldı. Sabah'ın aktardığı soruşturma bilgilerine göre, kadının sıradan bir suç mağduru olmadığı, yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu ve kiralık katil temin ettiği iddia edildi.

26 yaşındaki kadının, suç dünyasında bu nedenle “suç emlakçısı” olarak tanındığı öne sürüldü. Dijital incelemenin geriye dönük olarak genişletilmesiyle, kadının Hollanda'nın Wormerveer kentinde 14 Temmuz gecesi Fas kökenli bir ailenin evine düzenlenen kalaşnikoflu saldırının planlanmasında rol aldığı iddiası da soruşturma dosyasına girdi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA SNAPCHAT ÜZERİNDEN ANLAŞMA

Ancak asıl çarpıcı bağlantı, Hollanda polisinin gizli istihbarat birimi TCI'ın, yani Team Criminele Inlichtingen'ın yaptığı incelemelerde ortaya çıktı.

TCI'nın tespitlerine göre kadın, Almanya'da gerçekleştirilecek bir suikast için Snapchat üzerinden 13 yaşındaki Serjay Enser ile bağlantı kurdu. İddiaya göre çocuk tetikçiyle 3 bin euro karşılığında anlaşma yapıldı.

Polis, bu sırada Enser'in annesinin oğlunun kayıp olduğuna ilişkin başvuruda bulunduğunu belirledi.

İddiaya göre Enser ile kadın, Hamburg'un St. Pauli ve Reeperbahn bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çocuğun çantasında bir suikast silahı ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Fakat soruşturmacıların dikkatini en fazla çeken bulgu çocuğun cebinden çıktı.

Enser'in üzerinde bulunan not defterinde, Hells Angels'ın Hellport kulüp binasının adresi ile Mesut Şimşek'in ev adresinin yer aldığı belirtildi. Böylece polis, hedefin kim olduğunu belirledi.

Operasyonda çocuk tetikçi, 26 yaşındaki kadın ve silahı temin ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

ŞİMŞEK DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Suikast planının ortaya çıkarılmasının ardından Şimşek'e yönelik tehditlerin sona ermediği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz ağustos ayında Mesut Şimşek, Geesthacht kentinde bir caddede yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Şimşek'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 Lübnanlı gözaltına alındı. Şimşek'in evinde yapılan aramada ise bir kalaşnikof bulunduğu aktarıldı.

Soruşturmacıların, bu saldırının yanı sıra 9 Eylül'de Hamburg'daki Lagerstrasse'de öldürülen Murat Büyükkeskin ile Mazlum Uğur Aktaş cinayetleri arasında da bağlantı bulunup bulunmadığını araştırdığı bildirildi.

SORUŞTURMANIN UCU EL ZEİN AİLESİNE UZANDI

Şimşek'e yönelik saldırıların arkasında ise Almanya'nın en güçlü organize suç yapılanmalarından biri olduğu belirtilen El Zein ailesinin bulunduğu ileri sürüldü.

Sabah'ın haberinde, El Zein ailesinin kökeninin Mardin'in Savur ilçesine bağlı Üçkavak köyüne dayandığı, ailenin daha sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a göç ettiği ve 1980'li yıllarda Avrupa'ya yöneldiği aktarıldı.

Alman istihbarat raporlarına dayandırılan bilgilere göre aile, özellikle Berlin'de faaliyet gösteren Arap ve Kürt kökenli suç ağları ve klan yapılanmaları arasında öne çıkan gruplardan biri olarak gösteriliyor. Ailenin üye sayısı ise binlerle ifade ediliyor.

Yapının kamuoyunda en çok tanınan isimlerinden biri ise Mahmut El Zein, diğer adıyla Mahmut Uca. El Zein'in “Berlin Cumhurbaşkanı” ve “Manevi Baba” gibi lakaplarla anıldığı belirtildi.

Böylece Hollanda'da bir kadının kaçırılmasıyla başlayan telefon incelemesi, 13 yaşındaki bir çocuğun para karşılığında suikast için kullanılmasına, Hells Angels'ın Hellport yapılanmasına yönelik saldırı iddiasına ve Almanya'daki organize suç ağları arasındaki olası bağlantılara uzanan kapsamlı bir soruşturma dosyasına dönüştü.