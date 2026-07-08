Alkollü ve ehliyetsiz şekilde polisten kaçtı: Yarım milyon ceza yedi

Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi 107'nci Sokak'ta akşam saatlerinde trafik denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, Y.Ç. yönetimindeki 06 EJL 836 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

POLİS TAKİBİ SONRASI OTOPARKTA BULUNDU

Polis ekipleri, kaçan aracı takip etti. Bir süre sonra izini kaybettiren sürücü, yapılan incelemelerde Bahçelievler Mahallesi 121'nci Sokak'taki bir apartmanın otoparkına aracını park ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, aracı otoparkta bularak sürücüye ulaştı.

CEZA VE TRAFİKTEN MEN KARARI

Yapılan incelemede sürücünün 0,55 promil alkollü olduğu, ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği ve aracının muayenesinin bulunmadığı belirlendi. Y.Ç.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

(AA)