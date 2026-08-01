AKP’ye geçtiler ama tepkileri göğüsleyemediler! Hepsi hesaplarını yorumlara kapadı

CHP'den ayrılarak AKP'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin sosyal medya hesaplarındaki yorum ayarları dikkat çekti.

AKP'ye geçiş kararının ardından yapılan paylaşımlarda yorumların kapatılması, sosyal medyada tepkilerin önüne geçemedi.

AKP'ye katılımının ardından bir açıklama yayımlayan Eren Ali Bingöl, kararını Tuzla'nın geleceği ve ilçeye daha fazla hizmet edebilme hedefiyle aldığını ifade etti. Ancak Bingöl'ün bu açıklamayı yorumlara kapalı olarak paylaşması sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Bingöl, açıklamasında Tuzlalıların bu kararı destekleyeceğine inandığını belirtirken, kullanıcılar ise yorum yapamamalarını eleştiren paylaşımlar yaptı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ise parti değişikliğinin ardından belediye çalışmalarına ilişkin paylaşımlarını sürdürdü. Ancak bu paylaşımlar da yorumlara sonradan kapatıldı. Altına yapılan tepkili yorumların birçoğu kaldırıldı. Sosyal medya kullanıcıları, alıntı paylaşımlar üzerinden "Neden yorumları kapattınız?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Açık olan yorumlarda ise kullanıcılar "Utanmaz" gibi yorumlarda bulundu.

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ise AKP'ye geçeceğine yönelik iddiaların gündeme gelmesinden bu yana sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmadı.