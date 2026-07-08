AKP'nin baskın seçim için gözlediği iki gelişme: Biri Trump'ın durumu

Siyasi kulislerde yaz döneminin, Özel ve yönetiminin yeni parti süreci ve iktidarın buna karşı geliştireceği stratejilerle hareketli geçmesi bekleniyor. AKP, Özgür Özel’in operasyonlara ve butlana rağmen 'beklenmedik yükselişini' ve ABD’deki Trump faktörünü mercek altına alırken, baskın seçim planını bu iki gelişmeye göre şekillendirecek.

'İKTİDAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI'

19 Mart İBB operasyonu sonrası kitlelerin meydanlardan çekileceğini öngören iktidar kanadı, Özgür Özel’in sokaklardaki aktifliğini koruması ve tabanını bir arada tutması karşısında 'hayal kırıklığı' yaşadı.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın köşesine taşıdı bilgilere göre Özel'in bu duruşu, AKP’nin yeni strateji arayışlarını hızlandırdı. Ankara kulislerinde, iktidarın Özgür Özel’in 'yorgunluk eşiğini' bulmaya çalıştığı, yeni korkular yaratmak amacıyla CHP’li bazı isimlere yönelik gözaltı ve tutuklama gibi yöntemlere başvurabileceği konuşuluyor.

Son araştırmalar, iki parti arasındaki oy oranlarının başa baş gitmesinin iktidar tarafında tedirginlik yarattığını gösteriyor.

KRİTİK YAZ: İKİ BELİRLEYİCİ FAKTÖR

İçinde bulunduğumuz yaz aylarının, hem Özgür Özel ve yeni ekibinin siyasi ivmesi hem de ABD Başkanı Trump’ın durumu açısından belirleyici olacak.

Kulislerde, iktidarın bu iki faktörü yakından izleyeceği ifade ediliyor. Özel’in kararsız seçmene hitap edip edemeyeceği ve 'eski ekip-yeni ekip' ayrılığının yaratacağı algı, muhalefetin başarısı için kritik önem taşıyor.

Öte yandan Trump’ın iktidara siyasi desteğinin süresi ve ABD'deki gelişmeler de Türkiye’deki siyasi denklemi etkileyebilecek bir unsur olarak görülüyor.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın köşesinde yazdığına göre İktidarın, bu iki faktörün kendi lehine gelişmesi durumunda baskın seçim planını hayata geçirebileceği belirtiliyor.

Babacan'ın konuya ilişkin yazısının tamamı ise şöyle:

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MECLİS’ in bu ay sonunda çalışmalarını tamamlamasının ardından hem iktidar hem muhalefet kanadında yoğun ‘sonbahar’ hazırlığı başlayacak. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti çalışmalarıyla, iktidarın bu ekibe dönük yeni planları Eylül ayından itibaren Başkent’i ısıtacak.

Yaz aylarını yeni strateji belirleme ve karar alma dönemi olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü bugünden yapılan konuşmalar ve atılan adımlar, hukuk dışı yollardan siyasi rakibini ortadan kaldırma planı yapan iktidar kanadının, gidişattan pek de memnun olmadığını gösteriyor.

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O yüzden “yeni bir plan hazırlığı mı yapılıyor?” sorusu soruluyor. Nedenine gelince;

Özgür Özel’in güç kaybetmesi beklenirken, kitleleri harekete geçiren bir noktaya evrilmesi, iktidar kanadında pek beklenmemiş. 19 Mart İBB operasyonundan sonra “Üç ay meydanlara çıkarlar, sonra evlerine dönerler” diyen AKP’lilerin bunun olmadığını görmesi gibi. Özgür Özel’in sokaklardaki hakimiyeti hayal kırıklığı yaratmış!

“İktidara zora sokacak güçlü bir omurga yaratma çabası devam ederse, tökezletmek için yeni oyun planları yapılabilir” diyen siyasiler var.

Özgür Özel ve ekibi, yaratılan tüm korkulara rağmen ayakta durmaya devam ediyor. Yeni korkular yaratabileceği, ekibinin tamamına yönelik olmasa bile bazı isimler üzerinden tutuklama ve gözaltı gibi yollara başvurulabileceği anlatılıyor.

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Bazı siyasilerin yaz dönemine ilişkin yorumları şöyle:

”Özgür Özel’in ‘yorgunluk eşiğini’ bulmaya çalışıyorlar. Ama o, 19 Mart İBB operasyonundan beri iktidarı şaşırtmaya devam ediyor. Hiç kimsenin beklemediği biçimde süreci yönetiyor. AKP’liler daha ne kadar dayanacağını merak ediyor.

Son araştırmalara göre, Özgür Özel ekibi ile AKP’nin oy oranı yaklaşık aynı. İktidar, mutlak butlan kararının, daha büyük bir bölünme yaratmasını bekliyordu. Tüm yaşananlara rağmen Özel ekibinin gerilememesi iktidar açısından sorunlu.

Ancak, şu ana kadar kararsız yüzde 25 seçmeni, ikna eden yok. Özgür Özel ekibinin parti kurmasından sonraki ivmeye yeniden bakmak gerekecek. Kararsızlardan büyük payı alan kazançlı çıkar. Ancak bu kitle blok hareket etmeyecektir. Gelişmelere göre 3-5 dağılabilirler.

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Özel’in, kafası karışık muhafazakar seçmene bir şey söylemesi gerekiyor. Ancak Ankara siyasetinde hala eski ekip–yeni ekip kavga görüntüsü rahatsızlık yaratıyor. Bu devam ederse, ibre değişebilir. Bunun bir süre sonra kestirip atılması gerekecek.

İktidarda bazı isimler, CHP’ye yönelik mutlak butlan operasyonunun istendiği gibi gittiğini düşünüyor. Dokunulmazlığın kaldırılması ve dava açılması gibi konular, bu yüzden konuşuluyor. Hem korkuyu güçlendirmek hem de kavganın Ankara merkezli kalmasını sağlamak için.

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Eylül’den itibaren atılacak adımlar çok önemli olacak. Baskın seçim planından tam vazgeçilmemiş olabilir. Bu yaz boyunca iki gelişme gözlenecek.

Birincisi Özgür Özel ve ekibinin ne kadar dirençli olduğu ve oy oranları. İkincisi ABD’deki gelişmeler. ABD Başkanı Donald Trump’ın durumu, desteği ne kadar sürecek ona bakacaklar. İktidar, bu ikisinin lehine olduğunu görürse o zaman baskın seçime gidebilir…”

O yüzden yaz ayları, Özgür Özel ve ekibinin geleceği, iktidarın yeni tuzaklarının olup olmayacağı, seçimin tarihi konusunda yapılan yeni hesaplar, yeni oluşumlar, yeni planlar gibi çok ciddi adımların atılıp, kararların alınacağı bir dönem olacak…