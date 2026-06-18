AKP'li gençlik kolu başkanı bakan yardımcısı oldu! "Dünya liyakat görsün"

Ebru Baki'nin sunduğu; gazeteciler İsmail Saymaz, İbrahim Kahveci ve akademisyen Prof. Dr. Mithat Baydur'un yer aldığı programda, kamuoyunda tepki çeken yeni bir atama kararı masaya yatırıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı "Dünya liyakat görsün" ekrana taşıyarak konuyu gündeme getirdi. Katmer paylaşımında, "İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine atanan İl Gençlik Kolları Başkanımız Onuralp Kazmaz'ı tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Kendisine tevdi edilen bu önemli görevin hayırlı olmasını temenni ediyor; İçişleri Bakan Danışmanlığı vazifesinde ülkemize ve milletimize faydalı hizmetlerde bulunmasını, yeni görevinin aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SINAVA VE MÜLAKATA İHTİYAÇ DUYMADAN KOKLAYARAK BULUYORLAR"

Haberi değerlendiren İsmail Saymaz, atamanın hangi eğitim ve tecrübe kriterlerine göre yapıldığını sorguladı. İktidarın liyakat anlayışına tepki gösteren Saymaz, "İnsanlar liyakat görsünler. İktidarımız nasıl liyakatli kadroları bulup çıkarıyor; sınava bile ihtiyaç olmadan, mülakata bile gerek duymadan, kokuyla koklayarak bu başarılı kadroları nasıl buluyor ve makam mevki sahibi yapıyor..." dedi.

Atanan Onuralp Kazmaz'ın İçişleri Bakanlığı için gerekli yetkinliklerinin açıklanmadığını vurgulayan Saymaz, "Neye göre aldınız kardeşim? İçişleri Bakanlığı görevine neye göre aldınız? Hangi liyakatı, hangi ehliyeti varmış arkadaşımızın? Bilmiyoruz, o da belirtilmiyor. Tahsili AK Parti Rize İl Gençlik Kolları. Bu kadar büyük bir cevher bugüne kadar niye AK Parti Rize İl Gençlik Kolları'nda saklanıyordu?" ifadelerini kullandı.

"SINAV, MÜLATAK AKP'Lİ OLMAYANLAR İÇİN GEÇERLİ"

Söz konusu atamadaki tecrübe eksikliğine dikkat çeken Saymaz, AKP Rize İl Gençlik Kolları Başkanı'nın İçişleri Bakanı Danışmanı olabildiği bir denklemde, AKP Rize İl Başkanı'nın da kolaylıkla İçişleri Bakanı olabileceğini belirtti. Saymaz, "Sınavmış, mülakatmış, bu tip detaylara ne gerek var? Bunlar sadece AKP olmayanlar için geçerli." sözleriyle atama politikalarındaki çifte standardı eleştirdi.