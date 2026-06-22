AKP'de sahte üyelik skandalı: Sildirdiği halde ikinci kez üye yapıldı!

Türkiye'de en çok üyeye sahip siyasi parti olmasıyla övünen iktidar partisi AKP'de, vatandaşların bilgi ve rızaları dışında partiye üye yapıldıklarına dair şikayetlere bir yenisi daha eklendi. Dış politika uzmanı Aydın Sezer, e-Devlet kapısı üzerinden yaptığı rutin siyasi parti üyeliği sorgulamasında, hiçbir başvurusu veya onayı olmamasına rağmen AKP'ye üye olarak kaydedildiğini gördü.

"MUSALLA TAŞINDA KALASINIZ İNŞALLAH"

Sezer, e-Devlet sorgulama ekranının görselini alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Duruma isyan eden Sezer, "Bunu yapan zat-ı muhterem, sizin Allah belanızı versin! İçinizde zerre kadar dini inanç varsa, kul hakkına girdiğiniz için musalla taşında kalasınız inşallah!" dedi.

SİLDİRMESİNE RAĞMEN YAKASINI KURTARAMADI

Aydın Sezer'in yaşadığı bu mağduriyet ilk kez başına gelmiyor. Sezer, yaptığı açıklamada 2023 yılında da kendi bilgi ve iradesi dışında AKP'ye üye yapıldığını o dönem durumu fark ettikten sonra üyeliğini sildirmek için AKP ilçe teşkilatına gittiğini belirten Sezer, parti görevlilerinin kendisine "Konudan bilgileri olmadığını, başkaları tarafından üye yapılmış olabileceğini" söylediklerini aktardı.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Aydın Sezer'in paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Bir güç nedense AKP üyesi olmam için büyük çaba sarf ediyor.

İlk önce 2023/2 dönemde, Etimesgut ilçe teşkilatına üye olmuşum. Israrlı mücadelem sonucu üyeliğimi bir şekilde sonlandırmayı başarmıştım. Bu esnada, AKP Etimesgut ilçe binasına da gitmişliğim ve şahsen görüşmüşlüğüm de vardır. "Bilgileri olmadığını, kendi iradeleri dışında, başkaları tarafından üye yapılmış olabileceğimi" belirtmişlerdi.

Neyse, AKP'deki aktif siyasi hayatıma bir şekilde son vermeyi başarmanın mutluluğu ile yaşantıma devam ediyordum. Derken efendim, bu defa 2026/1 döneminde AKP'ye tekrar üye olmuşum.

Bunu yapan zat-ı muhterem, sizin Allah belanızı versin! İçinizde zerre kadar dini inanç varsa, kul hakkına girdiğiniz için musalla taşında kalasınız inşallah!"