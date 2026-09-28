AKP ve MHP'li başkanlar gözaltına alınmıştı: Yahşihan soruşturmasında 35 kişi adliyede

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan AKP'li eski başkan Ahmet Sungur ve MHP'li eski başkan Osman Türkyılmaz dahil 35 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

24 EYLÜL'DE 37 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

35 ŞÜPHELİ 4 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

AA