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Halk TV Türkiye 'Ailem Güvende' operasyonlarına DEM Parti'den tepki: Süreci baltalamaya yönelik!

'Ailem Güvende' operasyonlarına DEM Parti'den tepki: Süreci baltalamaya yönelik!

DEM Partili Ayşegül Doğan, 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki gösterip, "Olup bitenlere uzaktan bakan biri Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni baltalamaya yönelik olduğu sonucuna varabilir. " dedi.

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'Ailem Güvende' operasyonlarına DEM Parti'den tepki: Süreci baltalamaya yönelik!
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15 ilde eş zamanlı şekilde yapılan 'Ailem Güvende' operasyonlarına bir tepki de DEM Parti'den geldi. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, operasyonalara uzaktan bakan birinin yaşananların süreci baltalamaya yönelik olduğu sonucuna varabileceğini söyledi.

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Andrea Bolanos Vargas, gözaltındakilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunurken LGBTİ+ kuruluşları da ortak bir açıklama ile dernek kurmanın ve hak savunuculuğu yapmanın suç olmadığını söyledi.

'Ailem Güvende' operasyonlarına DEM Parti'den tepki: Süreci baltalamaya yönelik! - Resim : 2

DEM PARTİ: SÜRECİ BALTALAMAYA YÖNELİK

Yapılan operasyonların 'İmralı Süreci'ni baltalamaya yönelik olduğu sonucuna varılabileceğini kaydeden DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, "Her gün toplumun bir başka kesiminin hedef alındığı, saldırıya uğradığı, ayrışma ve kutuplaşmanın derinleştirildiği bir ortamda, barışa inanmak-inandırmak nasıl mümkün olabilir?" dedi.

Sürece desteğin demokrasinin güçlenmesi ile mümkün hale geleceğini savunan Doğan, sosyal medya hesaplarına erişim engelinin ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ciddi bir müdahale olduğunu söyledi.

"Son günlerde ülkede olup bitenlere uzaktan bakan biri dahi yaşananların Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni baltalamaya yönelik olduğu sonucuna varabilir.

Her gün toplumun bir başka kesiminin hedef alındığı, saldırıya uğradığı, ayrışma ve kutuplaşmanın derinleştirildiği bir ortamda, barışa inanmak-inandırmak nasıl mümkün olabilir?

Sürece destek demokrasinin güçlenmesiyle mümkün hale gelir.
Hak savunucularının, gazetecilerin, yazarların, Barış Akademisyenleri’nin X hesaplarının erişime kapatılması barış ve demokrasiden bahsettiğimiz bir ortamda kabul edilemez. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ciddi bir müdahaledir.

Yaşam hakkı savunucuları, gazeteciler, yazarlar, Barış Akademisyenleri susmaz!

Hepimizin güvende olması ancak hukuk, demokrasi ve özgürlüklerle mümkün olur."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
LGBTİ+ Operasyon DEM Parti
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