Ahmet Hakan Erdoğan'ın ABD'deki son gününü anlattı: Hasan'a baktı, zar zor kalktı...

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD programının ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan ile beraber giden ekibin içinde Ahmet Hakan da yer aldı. Hakan, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın son gününü yazdı.

"ZAR ZOR KALKIP GİTTİ"

Erdoğan'ın 3 gün boyunca ABD'de yoğun mesai geçirdiğini ifade eden Hakan, son günün akşamındaki basın toplantısının ardından Erdoğan'ın Hasan Doğan'a "Bitti mi işimiz Hasan? Artık dönebilir miyiz Türkiye’ye” dediğini, Hasan Doğan'ın "Katılmamız gereken bir etkinlik daha var efendim. Bizim buradaki Türk derneklerinin bir etkinliği" yanıtından sonra "zar zor" kalkıp etkinliğe gittiğini ifade etti.

"BİRLEŞMİŞ Milletler toplantısı için gittiği New York’ta bir saniyesini boş geçirmedi Erdoğan. İkili görüşmeler, temaslar, toplantılar, genel kurul konuşması, iş insanlarıyla buluşma...

Baş döndürücü bir trafik. Son günün akşamı. Erdoğan, basın toplantısında.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısı bittiğinde Hasan Doğan’a dönüp...

“Bitti mi işimiz Hasan? Artık dönebilir miyiz Türkiye’ye” dedi.

Hasan Doğan, “Katılmamız gereken bir etkinlik daha var efendim. Bizim buradaki Türk derneklerinin bir etkinliği” diye yanıtladı Erdoğan’ı.

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Öyle yorulmuştu ki üç günün sonunda Erdoğan.

Şöyle bir baktı Hasan Doğan’a.

Sonra zar zor kalktı ve o etkinliğe gitti."

"BIRAKIN YÜK ALMAYI NEFİSLERİNE SAHİP ÇIKSINLAR YETER"

Hakan, sürekli şekilde gündemde olduğunu ifade ettiği "Erdoğan’ın yükünü almıyorlar” eleştirisinden bahsedip, "Bırakın yük almayı, nefislerine sahip çıksalar yeter." tepkisini de Erdoğan'ın çevresine verdi.

Ahmet Hakan:

Erdoğan’ın üç gününe baktığımda gördüğüm şudur:

- Yok böyle bir mesai.

- Yok böyle bir koşturmaca.

- Yok böyle bir bıkmama.

Bir tarafta bu çaba var, bu gayret var, bu emek var, bu yorgunluk var.



Bir tarafta ise bütün bunları hiçe sayan bir doyumsuzluk var.

*

“Erdoğan’ın yükünü almıyorlar” diye bir eleştiri sürekli gündemdedir.

Bırakın yük almayı, nefislerine sahip çıksalar yeter.