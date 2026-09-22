Ağaçtaki kişinin üzerine düştüğü yaşlı adam yaşamını yitirdi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çiçekli köyündeki fındık tarlasında N.Y., merdivenle ceviz ağacına çıktı. Ağacı kestiği sırada dengesini kaybeden N.Y., yaklaşık 6 metre yükseklikten merdiveni tutan Rıdvan Türkoğlu'nun üzerine düştü. N.Y.'nin üzerine düştüğü Türkoğlu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. N.Y.'nin ise yoğun bakıma kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ekipler tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada ağır yaralanan Türkoğlu ile N.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

RIDVAN TÜRKOĞLU KURTARILAMADI

Yaralılardan Rıdvan Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.Y.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(AA)