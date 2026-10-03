AFAD'ın vermediği eğitimin ücretini aldığı ortaya çıktı: 6 kişiye soruşturma açıldı

Kahramanmaraş Valiliği, AFAD'ın afetlere hazırlık eğitimlerine ilişkin gelen ihbarları dikkate aldı. Yapılan incelemelerde AFAD personelinin okullarda yapması gereken eğitimlerin gerçekleşmediği tespit edildi. Ama tutanaklara bakıldığında eğitimlerin yapıldığı kayda geçirildi.

Birgün'den İlayda Sorku'nun haberine göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbarın ardından başlayan süreç soruşturmayla sonuçlandı. Gelen şikayette AFAD personeli Muharrem Yeşilyurt ve Cengiz Göl’ün 2025 yılında eğitim vermediklerini ancak 200 saate yakın bir ders ücreti aldığı belirtildi. Evrakların sahte olduğu ihbar edildi.

6 PERSONEL İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Okullarda eğitimlerin gerçekleşmemene rağmen Eğitim Şube Müdürünün tutanakları onaylayarak ücretleri ödediği anlaşıldı. İncelemede birçok okulun yetkilisinin imzasının olmadığı tutanaklar onaylanarak mesai ücretlerinin dağıtıldığı öğrenildi.

Valiliğin inceleme raporu ve belgelere dikkat edilince personeller hakkında “görevi kötüye kullanma” suçunun oluştuğu değerlendirildi.

Eğitim Şube Müdürü Nurettin Karakoyun, Birim Amiri Cengiz Göl, Satın Alma Memuru Muharrem Yeşilyurt, Arama Kurtarma Teknikerleri Burak Erdoğan ve Nuri Yurttaş ile Serhat Toyğun hakkında soruşturma izni verildi.

"DEVLET MEMURU MAAŞI İLE ALINAMAZ"

Satın Alma Memuru Muharrem Yeşilyurt’un mal bildirim beyannamesi incelendi. Valilik kararında Yeşilyurt’un “devlet memurluğu maaşı ile açıklanamayacak şekilde taşınır ve taşınmazlar edindiği” belirtildi. Yeşilyurt’un ifadesinde de bu mal varlığına ilişkin geçerli bir açıklama yapamadığı kaydedildi.