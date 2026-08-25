Samsun sahil ne olduğu belirsiz beyaz madde ile kaplandı! AFAD devreye girdi... Korkutan ihtimal

Samsun sahilinde ortaya çıkan şüpheli görüntü, ekipleri alarma geçirdi. Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde denizden kıyıya sürüklenen bir çuvalın vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine bölgede inceleme başlatıldı.

Çuvalın kontrol edilmesi sırasında içerisinde toz halinde bir madde bulunduğu belirlendi. Çuvalın açılmasıyla birlikte toz bulutu oluşması üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Sahil çevresinde yapılan kontrollerde ise aynı maddenin bazı noktalarda köpük benzeri bir görünüm aldığı görüldü.

AMONYUM NİTRAT İHTİMALİ

İhbar üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hedef Halk Gazetesi'nin haberine göre ekipler, kıyıdaki şüpheli maddeyi kontrollü şekilde incelemeye alırken vatandaşların güvenliği için bölgede tedbir uygulandı.

AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk radyasyon ölçümlerinde tehlikeli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ancak bu sonuç, maddenin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğinden, içeriğinin belirlenmesi amacıyla numuneler alındı.

İlk değerlendirmelerde maddenin gübre üretiminde kullanılan amonyum nitrat olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak kesin sonucun laboratuvar analizleri sonrasında ortaya çıkması bekleniyor.

BENZER MADDELER BAŞKA SAHİLLERDE DE GÖRÜLDÜ

Olayı daha dikkat çekici hale getiren gelişme ise şüpheli maddenin yalnızca İncesu sahilinde görülmemesi oldu.

Benzer maddelerin Atakum ilçesinde Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Yeşilyurt AVM çevresinde, Çarşamba ilçesi Costal sahilinde ve Terme sahilinde de tespit edildiği bildirildi.

Maddenin farklı noktalarda ortaya çıkması üzerine ekipler, bunun denize nasıl ve nereden bırakılmış olabileceği konusunda araştırma başlattı.

GEMİLER TEK TEK ARAŞTIRILIYOR

Sahil Güvenlik ekipleri, olayın kaynağını belirlemek amacıyla bölgede deniz trafiğine yönelik inceleme yürütüyor. Samsun sahilinden geçen gemiler mercek altına alınırken, şüpheli çuvalların denize bir gemiden bırakılıp bırakılmadığı araştırılıyor.

Yetkililerin ayrıca su altında tarama çalışması gerçekleştireceği bildirildi. Böylece kıyıya ulaşan çuvalların dışında denizde başka malzeme bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.

İncelemelerin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şüpheli maddenin bulunduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yaptı. Toplanan malzemenin kamyonete yüklenerek sahilden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İNSAN SAĞLIĞI VE DENİZ CANLILARI AÇISINDAN RİSK ARAŞTIRILIYOR

Şüpheli maddenin kesin olarak ne olduğu ve insan sağlığı açısından risk oluşturup oluşturmadığı henüz netleşmiş değil. Numuneler üzerinde yapılacak analizlerin ardından maddenin niteliğinin kesinleştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan eğer maddenin yüksek yoğunlukta azotlu bileşikler içerdiği doğrulanırsa, bunun deniz ekosistemi açısından da araştırılması gerekecek. Sudaki yüksek miktardaki amonyak, nitrit ve nitratın balıklarda solunum sorunlarına, hücresel hasara ve yüksek yoğunluklarda toplu ölümlere yol açabileceği biliniyor.

Ekiplerin numune analizleri, kıyı ve deniz taramaları ile gemilere yönelik incelemeleri sürüyor. Kesin sonucun yapılacak çalışmaların ardından açıklanması bekleniyor.

BEYRUT'TA AMONYUM NİTRAT FACİASI

Amonyum nitrat, amonyak ve nitrik asitten üretilen beyaz renkli, kristal yapılı bir tuzdur. Suda kolay çözünmesi nedeniyle tarımda yaygın olarak azotlu gübre şeklinde kullanılır. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu azotu sağlaması, bu maddenin gübre sektöründeki kullanımını artırır. Ancak yüksek miktarda amonyum nitratın bir arada bulunması ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.

Amonyum nitratın oluşturabileceği risklerin en çarpıcı örneklerinden biri 2020’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşandı.

Beyrut Limanı’nda yıllarca uygun olmayan koşullarda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması, 200’den fazla kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Patlama, kentte milyarlarca dolarlık hasara neden olurken, amonyum nitratın büyük miktarlarda kontrolsüz şekilde depolanmasının yaratabileceği tehlikeyi de dünyaya gösterdi.