Adana'da feci kaza: Duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yol ayrımı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, İskenderun istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki BS5440A yabancı plakalı dorsesiz TIR, arıza yapması nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Zafer Köse yönetimindeki 51 AAJ 290 plakalı otomobil, duran TIR'a arkadan çarptı.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Zafer Köse ve yanındaki Salih Üstündağ, itfaiye görevlilerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Salih Üstündağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Zafer Köse ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. TIR sürücüsü S.B.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

(DHA)