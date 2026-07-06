Koşarak yola atladı; otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümran D. (37) yönetimindeki 16 CAD 608 plakalı otomobil, aniden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Emir B.'ye (9) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EMİR'İN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Emir B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun koşarak yola çıktığı, otomobilin çarpmasının ardından metrelerce savrulduğu ve sürücünün araçtan inerek yaralı çocuğun yardımına koştuğu görüldü.
Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. (DHA)