Ablasının eski eşini otomobille çarparak öldürdü: Tutuklandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda dün bir otomobilin çarptığı Serdar Coşkun (43), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı. Şüphelinin Serdar Coşkun'un eski eşinin erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.

ARAÇ OTOPARKTA BULUNDU ŞÜPHELİ VE ARKADAŞI YAKALANDI

Polis ekipleri, olayda kullanılan aracı bir binanın otoparkında park edilmiş halde buldu. Kimliği tespit edilen sürücü S.Ö. ile olay anında yanında bulunan arkadaşı S.T, ekiplerce yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayda yaşamını yitiren Serdar Coşkun'un, zanlılardan S.Ö'nün ablasının eski eşi olduğu öğrenildi.