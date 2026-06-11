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Cezaevi otoparkında kanlı hesaplaşma! Kaçarken kaza yaptılar otomobil çalıp devam ettiler

Osmaniye’de cezaevi önünde husumetli oldukları kişilere silahla ateş açıp 2 kişiyi yaralanan 3 şüpheli, kaçarken otomobille kaza yaptı. Başka bir otomobili gasbedip uzaklaşan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

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Cezaevi otoparkında kanlı hesaplaşma! Kaçarken kaza yaptılar otomobil çalıp devam ettiler

Olay, saat 12.00 sıralarında Toprakkale ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun otoparkında meydana geldi. A.Y. (33), F.A. (25) ve G.E. (23), otomobille cezaevi önüne gelerek husumetli oldukları Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye (32) tabanca ve tüfeklerle ateş etti. Açılan ateşte M.R.K. ile A.G. yaralandı.

Cezaevi otoparkında kanlı hesaplaşma! Kaçarken kaza yaptılar otomobil çalıp devam ettiler - Resim : 1

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Saldırının ardından otomobille uzaklaşan şüpheliler, virajda kaza yaptı. Şüpheliler, trafikteki başka bir sürücünün otomobilini gasbederek bölgeden uzaklaştı.

Cezaevi otoparkında kanlı hesaplaşma! Kaçarken kaza yaptılar otomobil çalıp devam ettiler - Resim : 3

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi kent merkezinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 3 tabanca, 1 uzun namlulu AK-47 tüfek ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 tabanca ile 1 av tüfeği bulundu. Yaralanan M.R.K. ve A.G., sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Osmaniye Cezaevi
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