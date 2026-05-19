ABD'li Barrack'a Büyükelçilik önünden tepki: Sınır dışı ilan edilsin

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bölgeye ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine yurttaşların tepkisi sürüyor.

Kızılcagün Platformu'nun çağrısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çok sayıda yurttaş, "Milli Birlik ve Beraberlik Çağrısı" kapsamında Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nden ABD Büyükelçiliği'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Tom Barrack'a tepki gösterilen eyleme emekli Albay Alican Türk, Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Arda Ateş ve Milli Düşünce Merkezi Başkanı Hakan Paksoy da katıldı.

Yürüyüş sonrası emekli Albay Orkun Özeller, Kızılcagün Platformu adına basın açıklaması yaptı.

"TOM BARRACK ÜNİTER DEVLET YAPISINA TEHDİT"

Özeller, ABD'li Barrack’ın sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını hedef aldığını savundu.

ABD ile Türkiye arasında iyi ilişkiler kurulmasını istediklerini ancak geçmişten bugüne yaşanan gelişmelerin "stratejik ortaklık" anlayışıyla bağdaşmadığını söyleyen Özeller; terör örgütü PKK’ya verilen destekten çuval olayına, Fethullah Gülen’in korunmasından darbe iddialarına kadar birçok başlıkta ABD yönetimini eleştirdi.

Tom Barrack’ın Türkiye ve bölge için “güçlü monarşi” örneğini gündeme getirmesini kabul edilemez olarak değerlendiren Özeller, "Bu açıklamalar Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk milletini tanımamaktır" dedi.

Barrack’ın "Terörsüz Türkiye süreci" üzerinden Kürtlerin birleşmesine ilişkin sözlerinin de üniter devlet yapısına tehdit oluşturduğunu savundu.

"HADDİNİ AŞTI"

Türk milletinin egemenlik haklarını devretmeyen bir millet olduğunu hatırlatan Özeller, Tom Barrack’a geçmişi anımsattı.

Özeller, "19 Mayıs 1919, yani bundan tam 107 yıl önce, emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki emellerini yırtan mücadelenin başladığı gündü. Türk milleti ‘Ya istikal ya ölüm’ diyen, egemenlik haklarını devretmeyen bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tom Barrack, haddini aşan söylemlerinden dolayı ya evine dön ya da görevli olduğun Suriye topraklarına!" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A 'BARRACK İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLSİN' ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca Barrack’ın Heybeliada Ruhban Okulu, Türkiye-İsrail iş birliği ve ulus devletlere ilişkin değerlendirmeleri de eleştirilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yapılarak ABD Büyükelçisi’nin "persona non grata (istenmeyen kişi)" ilan edilmesi talep edildi.