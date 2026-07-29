90 milyon liralık Antep fıstığı ihalesinde yeni iddia: Genel Müdür ile firma ihale öncesi görüştü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2023 yılında ihale yoluyla sattığı ancak bedelini tahsil edemediği 1.440 ton Antep fıstığına ilişkin dosyada dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi.

2023 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 90 milyon lira değerindeki Antep fıstığı, Crypto Carbon Energy firmasına banka teminat mektubu yerine sigorta şirketinden alınan kefalet senedi karşılığında satılmış, daha sonra kefalet senedinin sahte olduğu ortaya çıkmıştı. TİGEM satış bedelini tahsil edemezken, TBMM KİT Komisyonu'nda firma sahibi Hasan Karaozan'ın yurt dışına kaçtığı bilgisi paylaşılmıştı.

İHALE ÖNCESİ MAKAMDA GÖRÜŞTÜKLERİ İDDİASI

Tarımdan Haber'de yer alan habere göre, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç ile Crypto Carbon Energy firmasının sahibi Hasan Karaozan, ihale sürecinden önce Genel Müdürlük makamında 3-4 kez bir araya geldi.

Karaozan'ın Genel Müdürlük binasına geldiğinde özel kalemde bekletilmeden doğrudan Hasan Gezginç'in makamına alındığı ve görüşmelerin bu şekilde gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hasan Gezginç'in daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada firma sahibini tanımadığını söyledi.

İHALE YENİDEN GÜNDEMDE

Banka teminat mektubu yerine sigorta kefalet senediyle satış yapılması ve daha sonra bu belgenin sahte olduğunun anlaşılması nedeniyle uzun süredir tartışılan ihale, yeni iddialarla yeniden gündeme geldi.

Kamuoyunda, ihale öncesinde gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmelerin içeriği ve bu temasların ihale süreciyle bağlantısına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.