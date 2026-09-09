8 milyon lira ödülle aranan Hizbullah yöneticisi listeden çıkarıldı
İçişleri Bakanlığı, 8 milyon lira ödüllü listede aranan Hizbullah'ın sözde yöneticisi Kemal Sanli'yi çıkardı. Dört kişinin öldürülmesi talimatıyla suçlanan Sanli hakkındaki davalar, 20 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu için mahkemece düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde Turuncu kategoride bulunan ve başına 8 milyon lira ödül konulan terör örgütü Hizbullah'ın sözde üst düzey yöneticisi Kemal Sanli'yi arananlar listesinden çıkardı. Nefes'ten Mehmet Özgür Cebe'nin haberine göre örgütün ulema seviyesindeki sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan Sanli hakkındaki arama kararı yürürlükten kalktı.
DAVALAR ZAMAN AŞIMIYLA DÜŞTÜ
Listenin güncellenmesine neden olan yargı kararının gerekçesi zaman aşımı oldu. Yargılama sürecinde bir türlü bulunup mahkemeye çıkarılamayan Sanli hakkındaki cinayet davaları, 20 yıllık yasal zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle mahkeme tarafından düşürüldü.
DİYARBAKIR BAŞSAVCILIĞI ÜÇ AYRI İDDİANAME HAZIRLAMIŞTI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Sanli hakkında üç ayrı iddianame hazırlamıştı. Hazırlanan dosyalarda Sanli'nin, örgüt adına cinayet talimatları verdiği kaydedilmişti.
DÖRT KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ TALİMATIYLA SUÇLANIYORDU
Sanli hakkında hazırlanan iddianamelerde yer alan suçlamalar ve tarihler şöyleydi:
- 7 Ekim 1998'de Selahattin Turan'ın öldürülmesi talimatı,
- 20 Aralık 1998'de Şeyhmus Filiz'in öldürülmesi talimatı,
- 25 Kasım 1999'da Ahmet Gümüş ve Halit Kaya'nın öldürülmesi talimatı.