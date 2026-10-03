79 yaşındaki adamdan çaldıkları 15 milyon lirayı kriptoya çevirmişler

İstanbul Üsküdar’da 79 yaşındaki emekli A.A., kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Şüphelilerin, “sahte altın ve döviz operasyonu” bahanesiyle A.A.’nın evinden 15 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası aldığı belirtildi. Paranın daha sonra kriptoya çevrilerek soğuk cüzdana aktarıldığı tespit edildi.

POLİS BAHANESİYLE EVE GELDİLER

A.A., 26 Eylül’de İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurarak dolandırıldığını söyledi. Şikâyetin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

A.A. ifadesinde, “Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip adının sahte altın ve döviz operasyonuna karıştığını söylediler. Evdeki para ve altınları kontrol etmek için alacaklarını belirttiler. Onlara inandım. Evime gelen polis olduğunu söyleyen kişiye evde bulunan para ve ziynet eşyalarını teslim ettim. O gün oruç tutuyordum. Paraları ve altınları almaya gelen kişi Bana '1,5-2 saat içinde emanetleri getiririz. Sen iftarını yaptıktan sonra geliriz.' diyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha hiç geri gelmeyince dolandırıldığımı anladım.” dedi.

ÇANTAYLA ÇIKIP KRİPTOYA ÇEVİRDİLER

Polis ekipleri, eve gelen şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüphelinin bir süre sokakta beklediği, evlerin fotoğraflarını çektiği ve ardından apartmana girdiği görüldü. Şüphelinin yaklaşık yarım saat sonra para ve altınların bulunduğu çantayla binadan ayrıldığı belirlendi.

Soruşturmada, çantanın daha sonra bir kafeteryada bekleyen başka bir kişiye teslim edildiği tespit edildi. Bu kişinin çantayı bir gün boyunca yanında tuttuğu, ardından Fatih’e giderek altın ve dövizi kripto paraya çevirttiği ve soğuk cüzdana aktardığı öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, kendi payına düştüğü belirtilen 50 bin lira, 1 tam altın ve 2 gram altını polise teslim ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, kripto paranın aktarıldığı soğuk cüzdan üzerinden çalınan paraya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)