50 yıllık projede bir dalga kıran inşa edildi: Çandar Limanı'na yeni hamle

Kuzey Ege Çandarlı limanı, yarım asrıdır proje olarak tamamlanmayı bekliyor. Dünyanın en önemli limanlarından ve Yunan Pire Limanı'na rakip olması hedefiyle 1976'da çıkılan yolda inşaatlar ve yarım kalan çalışmalar nedeniyle bölge tamamen atıl kaldı.

Proje için ÇED raporu 2005 yılında alındı, imar planları ise 2010'da tamamlandı. Limana 10 yıl içerisinde yalnızca bir dalga kıran inşa edildi. İzmir depremi sonrasında da limanın dalgakıranında hasar oluştuğu yönündeki tespitler gündeme geldi.

Yıllardır kullanılmayan Çandarlı Limanı, zaman içinde amatör balıkçıların kullandığı bir iskeleye dönüştü.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2026 yılı çalışma programında ise Çandarlı Limanı’nın enerji sanayisiyle birlikte ele alınan bir bölge olarak planlandığı ortaya çıktı.

Programın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan teşvik yarışmasında, bölgeye yüzer deniz üstü rüzgar türbini platformu üretim tesisi kurulmasını öngören proje kazandı.

Projenin sabit yatırım tutarının 21 milyar 29 milyon 80 bin lira olması planlanıyor.

Teşvik yarışmasını kazanan şirketin adı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

BİNALİ YILDIRIM'IN SEÇİM VAADİYDİ: İLK 10 LİMAN ARASINA GİRECEK

Çandarlı Limanı, AK Parti’nin 2011 genel seçimleri öncesinde İzmir için açıkladığı 35 proje arasında yer aldı. Limanın temeli, seçimlerden yaklaşık iki ay önce 15 Mayıs 2011’de atıldı.

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, törende limanın altyapısının tamamlandığını ve nihai kapasitesinin 12 milyon TEU olacağını açıklayarak projenin dünyanın ilk 10 limanı arasına girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ancak proje, yapım aşamasında zemin ve inşaat sorunlarıyla karşılaştı. Zemin etüdünün yeterli yapılmadığı, dalgakıran ve rıhtım kazıklarında kaymalar yaşandığı belirtildi.

İnşaatın durmasının ardından hükümet projeyi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirmek istedi. Ancak 5 Kasım 2013’te düzenlenen ihaleye teklif veren çıkmadı. Bunun ardından limanın planlanan kapasitesi 4 milyon TEU’ya düşürüldü.

LİMAN İÇİN ÖZEL DÜZENLEME YAPILMAK İSTENDİ

Çandarlı Limanı için 2019’da çıkarılan bir torba yasayla Kıyı Kanunu’ndaki bazı hükümlerin uygulanmaması yönünde düzenleme yapıldı. Projenin önündeki hukuki engelleri aşmaya yönelik olduğu belirtilen bu düzenlemeyi aynı yıl Anayasa Mahkemesi iptal etti.