50 milyon lira kül oldu: Bakırköy'de lüks araçlar alevlere teslim

Bakırköy'de sabah saatlerinde bir otomobil galerisinin önünde park halinde bulunan 4 araçta çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve kundaklama şüphesi üzerinde durulan olayda, zarar gören araçların toplam değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, saat 04.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir galerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek, aracın hemen yanında bulunan diğer 3 otomobile daha sıçradı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, güvenlik amacıyla caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan lüks otomobillere yaptığı yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yerinde yapılan ilk tespitlerde, otomobillerden 2'sinin büyük çapta hasar alarak kullanılamaz hale geldiği, diğer 2 aracın ise kısmen zarar gördüğü belirlendi.

Yangından etkilenen 4 otomobilin toplam değerinin 50 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)