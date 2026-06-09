5 ilde bahis operasyonu: Milyar liralık hacim ortaya çıktı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “7258 sayılı Kanun’a muhalefet (yasa dışı bahis)” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Muş merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4,4 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI BAHİS HACMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

25 GÖZALTI, 2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE, 1 YURT DIŞINDA

İncelemelerin ardından 6 Haziran’da Muş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

26 TUTUKLAMA

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında cezaevinde olanların da bulunduğu şüphelilerden 26’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)