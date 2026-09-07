42 milyonluk esnaf kredisi davasında tutuklu kalmadı: 6 sanığa tahliye

Antalya'da, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin açılan davanın 2’nci duruşması Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davada tutuklu olarak yargılanan Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Turgut Bucak, kardeşi eski Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak ile sanıklar Aydın Aktaş, Hüseyin S., Hasibe Çörekçi ve Hanım Yıldız Kütük hakim karşısına çıktı. Sanıklar yaptıkları savunmalarda suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda açıkladığı ara kararla tutuklu yargılanan 6 sanığın tamamının adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

108 SANIKLI İDDİANAME: YÜZDE 10 KOMİSYON VE USULSÜZ İPOTEK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde 108 sanık hakkında hazırlanan ve Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlamaları yer aldı.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre; kredi notu düşük ve kredi kullanımına uygun olmayan kişilere, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırıldı. Bu kişiler Antalya Semt Pazarcılar Odası’na üye yapılarak, kooperatif üzerinden devlet destekli esnaf kredisi kullanmaları sağlandı.

Şüphelilerin, kredi çekecek kişilerin teminat gösterebilmesi amacıyla usulsüz araç devir işlemleri gerçekleştirdiği ve bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin önünü açtığı belirlendi. Kullandırılan bu krediler üzerinden şüphelilerin yüzde 10 oranında komisyon aldığı kayıtlara geçti.

ODA BÜTÇESİNDEN YAT VE LÜKS ARAÇ ALMIŞLAR

Savcılık incelemesinde usulsüzlük zincirinin kredi çekimiyle sınırlı kalmadığı saptandı. Kredi borcunu ödeyemeyen kişilerin ipotek gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere satışı sağlandı. Düşük tutarlı kredilerin kapatılmasının ardından bu taşınmazlar yüksek bedellerle tekrar elden çıkarıldı.

Pazarcılar Odası üzerinden yürütülen usulsüz işlemlerle oda bütçesinden doğrudan para çıkışı yapıldığı, bu kaynaklarla şüpheliler adına yat, lüks araç ve taşınmazlar satın alındığı tespit edildi.

42 MİLYONLUK ZARAR, 75 MİLYONLUK EL KOYMA

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 3 Mart sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 74'ü yakalandı, 36 kişinin ise şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması kararlaştırıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 42 milyon 709 bin 140 TL tutarında kamu zararı oluştuğu belgelendi. Suçtan kaynaklı elde edildiği değerlendirilen 75 milyon TL değerindeki tapu ve mal varlığına el konuldu.

Gözaltına alınan 74 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 73 kişi adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren savcılık ve mahkeme sorgularının ardından; Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Turgut Bucak, kardeşi eski Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak ile Abdurrahman Çelik, Hanım Yıldız Kütük, Aydın Aktaş, Mehmet Ali Kurt, Süleyman Önal, Hasan Yıldırım, Veysel Ekinci, Hüseyin Bucak, Sabahattin Pesen ve Hasibe Çörekçi olmak üzere 12 kişi tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yargılama sürecinde cezaevinde bulunan son 6 sanık da ikinci duruşmada tahliye edilmiş oldu. (DHA)