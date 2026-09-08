3 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı! "Kusurlu değilim" demişti görüntüler ortaya çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği olay sonrası hakkında yakalama emri çıkarılan 40 yaşındaki sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy, polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Sürücünün cezaevine gönderilmesi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aynı gün sunduğu itiraz dilekçesiyle gerçekleşti. Başsavcılık itirazında; kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer somut delilleri öne sürerek şüpheli hakkında verilen "konutu terk etmeme" tedbirinin yetersiz kalacağını ve tutuklama gerektiğini kaydetti. İtirazı değerlendiren mahkeme, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı nedeniyle adli kontrol kararını kaldırarak tutuklama yönünde hüküm kurdu. Başsavcılık, soruşturmanın olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

ACILI BABADAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltı ve ardından gelen tutuklama kararının kamuoyuna yansımasının ardından, yaşamını yitiren 3 yaşındaki Elif Mavi'nin babası sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kararın ardından dayanışma gösteren yurttaşlara teşekkür eden baba, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayenizde o katil tekrar gözaltına alındı. Ellerinizden öpüyorum hepinizden Allah razı olsun… #elifmaviiçinadalet"

EMNİYETTE "KUSURLU DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Cezaevine gönderilen sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında ilk aşamada "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Sürücünün, bu karardan önce emniyette verdiği ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ortaya çıktı. Bilgesoy, polisteki ifadesinde şu savunmayı yaptı:

"Hızım yaklaşık 10-20 kilometre idi. Bu sokak dar ve mahalle arası olduğu için ben hep yavaş seyrederim. Aracımla Seda Sokak kesişimine geldiğimde sağ taraftan bir araç önümden geçti. Arkasından bir araç daha geldi ve ben araca yol vermek için hızımı iyice yavaşlattım ve aracım ile durma noktasına kadar geldim. Ancak araç bana yol verdi ve ben geçtim. Çolpan Sokak üzerinde düz bir şekilde yoluma devam ettim. Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten hemen sonra anne ve bir çocuğu aracımın bir anda önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi. Ve aracımı durdurdum. Araçtan indiğimde kadın şahsı ayakta gördüm ve kız çocuğunu annesinin kucağında gördüm. Ancak ben olayın şoku ve yaşadığım korku ile bazı şeyleri tam olarak hatırlayamıyorum. Akabinde çevreden bir erkek vatandaş geldi ve çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istedi. Biz polis bekledik. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı."

3'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜNÜN ERTESİ GÜNÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Soruşturmaya konu olan çarpma, 3 Eylül tarihinde Vişnelik Mahallesi Seda ve Çolpan sokaklarının kesişiminde gerçekleşti. Fatoş Akıl Bilgesoy idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan anne Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Yaşamını yitiren Elif Mavi Avli’nin, olaydan sadece bir gün önce, 2 Eylül’de 3’üncü yaş gününü kutladığı öğrenildi.

HASTANEDE VERİLEN MÜCADELE SONUÇ VERMEDİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk ile annesi, çevredekiler tarafından ilk olarak yakındaki özel bir hastaneye ulaştırıldı. Durumu ağır olan Elif Mavi Avli, buradan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

3 yaşındaki Elif, hastanedeki tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'nda bulunan 100. Yıl Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.