3 gündür kayıptı: Ormanda cesedi bulundu 5 kişi yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Velican Temel'in ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde 19 yaşındaki Velican Temel'den 3 gün boyunca haber alamayan annesi Emine Temel, 19 Mayıs'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine ekipler, gencin bulunması için çalışma başlattı.
ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDEN BULUNDU
Arama çalışmaları kapsamında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Temel'in cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Temel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
(AA)
