Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 3 gündür kayıptı: Ormanda cesedi bulundu 5 kişi yakalandı

3 gündür kayıptı: Ormanda cesedi bulundu 5 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Velican Temel'in ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
3 gündür kayıptı: Ormanda cesedi bulundu 5 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 19 yaşındaki Velican Temel'den 3 gün boyunca haber alamayan annesi Emine Temel, 19 Mayıs'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine ekipler, gencin bulunması için çalışma başlattı.

ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Arama çalışmaları kapsamında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Temel'in cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Temel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ceset Orman Mersin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro