20 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "mala zarar verme" ile "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve adli para cezasına çarptırılan Faruk F.'nin adresi tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda firari hükümlü, Fatih'te saklandığı evde yakalanarak cezaevine teslim edildi. (AA)

