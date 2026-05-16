3 yıllık firar son buldu! 40 can kaybının firari sanığı Türkiye'ye iade edildi

Binlerce vatandaşın öldüğü 6 Şubat depreminde büyük hasar alan illerden biride Adana olmuştu. 40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı davasında şüpheli olan ve Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan Abdullah Aybaba, depremden bir gün sonra, 7 Şubat 2023'te İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçtı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Kaçışın tespit edilmesinin ardından şahıs hakkında adli makamlarca yakalama emri düzenlendi. Bu karara istinaden Aybaba'nın uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında tahdit kaydı bulunan Aybaba, İnterpol-Europol Daire Başkanlığının takip ve çalışmaları sonucu Tayland polisi tarafından 24 Nisan'da gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından firari hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği koordinasyonunda iade süreci başlatıldı.

Aybaba, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla 14 Mayıs'ta Tayland'dan sınır dışı edildi ve Türkiye'ye getirildi. (AA)