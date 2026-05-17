2 polisi şehit etmişti: Saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri ile saldırgan arasında çıkan çatışmada Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.

İki polisi şehit eden saldırgan, bölgeye sevk edilen ekiplerce etkisiz hale getirilerek yaralı halde yakalandı.

POLİS KATİLİNİN YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana gelen olayda, iki polisi şehit eden saldırganın yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan saldırgan önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Soytürk, olayla ilgili Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'den bilgi aldı. Daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçen Soytürk, yetkililerle görüştü. (AA)