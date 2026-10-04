19 yaşındaki şüpheliden silah ve uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ile sokak satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Ekipler, yürüttükleri bu çalışma kapsamında 2 Ekim tarihinde Halkalı Merkez Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

TORPİDO GÖZÜNE ÖZEL ZULA DÜZENEĞİ

Durdurulan otomobilde arama yapan polis ekipleri, aracın içine gizlenmiş özel bir mekanizma tespit etti. Yapılan kontrollerde, torpido gözünün arkasına sonradan entegre edilen gizli bir bölme (zula) ortaya çıkarıldı. Söz konusu bölmede; 215,3 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 Türk Lirası ve 200 Amerikan Doları nakit para ele geçirildi.

19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araçta bulunan suç unsurlarına el koyan ekipler, 19 yaşındaki araç sürücüsü Y.T.’yi olay yerinde gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan Y.T., 3 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 19 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.