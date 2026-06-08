18 yıllık terzi cinayetinde düğüm çözüldü: En yakın arkadaşı yakalandı

Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden açması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Karaman’da terzilik yapan ve 2008 yılında katledilen Erkan Erkara cinayeti çözüldü.

Kaybolan Erkan Erkara’nın cansız bedeni 4 Ocak 2009'ta Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniye sarılı halde bulundu.

Yapılan incelemeler sonrası Erkara’nın kesici-delici alet yaralanması, muhtemelen makasla da vücudunun farklı bölgelerine vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

O dönem birçok kişinin ifadesi alınmasına rağmen sonuç alınamamıştı.

GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCELENDİ: CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, çalışmalarını hızlandırdı.

O döneme ait görüntüler incelemeye alınırken, 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları da tek tek incelendi.

HTS ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Erkara'nın kaybolmadan önce en son berber arkadaşı M.E.K. (40) ile birlikte olduğu belirlendi. Soruşturmada dikkat çeken en önemli bulgulardan biri ise Erkara'nın kaybolmasının ardından saatler sonra aracının bir akaryakıt istasyonunda görüntülenmesi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşonlu bir kişinin araçtan inerek bir süre yürüdüğü, ardından yeniden araca binip bölgeden ayrıldığı görüldü.

Söz konusu kişinin M.E.K. olabileceği ihtimali üzerine görüntüler, farklı kurumlardan temin edilen kayıtlarla karşılaştırılmak ve netliğinin artırılması amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Yapılan detaylı analizlerde, görüntülerdeki kişinin yüzde 80 ila 85 oranında M.E.K. ile eşleştiği yönünde rapor hazırlandı. Elde edilen bulguların ardından M.E.K. gözaltına alındı.

ALKOL ALDIKTAN SONRA KAVGA ÇIKMIŞ

M.E.K’nın, Erkara kaybolduktan sonra ifadesine başvurulduğu, M.E.K. o dönemki ifadesinde yakın arkadaşı ile bir mekanda alkol aldıktan sonra Erkara'nın yanından ayrıldığını iddia ettiği ortaya çıktı.

Hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenilen M.E.K'nın, Erkara ile birlikte alkol aldıktan sonra aralarında para meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından arkadaşını öldürdüğü, daha sonra ise cesedi baraja atarak delilleri gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Erkara'ya ait kayıp aracın, kaybolma olayından kısa süre sonra M.E.K'nın babasının evinin yakınlarında bulunduğu belirlendi. Aracın, sürekli görebileceği bir noktaya bırakıldığı iddia edildi. Ayrıca ifadesi alınan bir tanığın verdiği eşkal bilgilerinin M.E.K'nın fiziksel özellikleriyle örtüştüğü tespit edildi.

Dosyadaki bilgilere göre M.E.K'nın, yakın arkadaşının kaybolmasının ardından kendisini hiç aramadığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Şüphelinin cep telefonunun, cinayetin ardından cesedin bulunduğu bölgede sinyal verdiği belirlenirken, bu durumun cesedin bırakıldığı alanı kontrol etmek amacıyla bölgeye gitmiş olabileceği şeklinde değerlendirildiği öğrenildi. Öte yandan M.E.K'nın, cesedin bulunmasının ardından kullandığı telefon hattını değiştirdiği de ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.