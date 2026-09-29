18 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü. Güneş Mahallesi 70 No'lu Sokak'ta Ö.Ş. ile Mehmet Ali B. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., üzerinde bulundurduğu bıçakla arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet Ali B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Güneş Mahallesi 70 No'lu Sokak'ta Ö.Ş. ile Mehmet Ali B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., üzerinde bulundurduğu bıçakla arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet Ali B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mehmet Ali B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali B. kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ BIÇAKLA YAKALANDI, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, şüpheli Ö.Ş.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Ş., işlemleri için emniyete götürüldü.

AA