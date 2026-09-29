Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 18 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

18 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Ö.Ş., tartıştığı arkadaşı 18 yaşındaki Mehmet Ali B.'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olayda kullandığı bıçakla yakalanarak emniyete götürüldü.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
18 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü. Güneş Mahallesi 70 No'lu Sokak'ta Ö.Ş. ile Mehmet Ali B. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., üzerinde bulundurduğu bıçakla arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet Ali B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Güneş Mahallesi 70 No'lu Sokak'ta Ö.Ş. ile Mehmet Ali B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., üzerinde bulundurduğu bıçakla arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet Ali B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mehmet Ali B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali B. kurtarılamadı.

Ankara'da ‘omuz attın’ kavgası: Bıçaklar ve sopalar çekildi! 2'si ağır 4 yaralıAnkara'da ‘omuz attın’ kavgası: Bıçaklar ve sopalar çekildi! 2'si ağır 4 yaralı

ŞÜPHELİ BIÇAKLA YAKALANDI, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, şüpheli Ö.Ş.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Ş., işlemleri için emniyete götürüldü.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gaziantep Silahlı Saldırı Cinayet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro