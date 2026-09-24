Ankara'da ‘omuz attın’ kavgası: Bıçaklar ve sopalar çekildi! 2'si ağır 4 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında “omuz atma” nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

OMUZ ATMA TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Olay, dün gece saatlerinde Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan iki grup arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Ç. ve K.O.İ. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan E.Ç. ve K.O.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaralanan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)