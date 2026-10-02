18 cana mâl olan gemi faciasında ihmaller zinciri birer birer ortaya çıktı

Deniz tabanının yüzlerce metre derinliğinde yürütülen arama ve kimlik tespit çalışmalarında can kaybı sayısı yükseldi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün aktardığı son bilgilere göre, 29 Eylül'de denizden çıkarılan son naaşın DNA incelemesi tamamlandı ve cenazenin Ferdi Törer'e ait olduğu kesinleşti. Törer'in teşhis edilmesiyle birlikte faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı. Batık çevresinde kayıp olan 10 kişiyi arama faaliyetleri sürerken, soruşturma dosyasına giren resmi evrak ve deliller facia öncesindeki süreci açığa çıkardı.

KIRIK GİZLENDİ, TERSANE DIŞINDA PROJESİZ TAMİR EDİLDİ

BirGün'den Gözde Bedeloğlu'nun derlediği bilgilere göre soruşturma dosyasında yer alan en kritik veriyi, gemide seyir öncesinde meydana gelen hasarın ve yapılan yetkisiz müdahalenin denetim makamlarından gizlenmesi oluşturdu.

Kıbrıs Postası'ndan Gökhan Altıner'e açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, geminin denetimden geçerek sertifika aldığını belirtti. Mahkeme dosyasına yansıyan süreci aktaran Sucuoğlu, geminin denetim sonrasında bir kaza yaptığını, ancak bu durumun Bakanlığa ya da denetim kurumuna bildirilmediğini ifade etti.

Polis soruşturmasındaki bulgular ve mahkemeye sunulan deliller ise hasarın boyutunu ve yapılan müdahaleyi netleştirdi. İncelemelere göre, geminin 2 Haziran'daki denetiminden iki hafta sonra, 17 Haziran'da sol ön kızağında kırık meydana geldi. Mürettebattan bir personelin ikinci kaptana gönderdiği fotoğraflar; kırığın yetkili bir tersanede projelendirilerek onarılması yerine, kaptan ve gemi personeli tarafından tersane dışında tamir edildiğini ve durumun Limanlar Dairesi'nden saklandığını belgeledi. Seyir esnasında kayıp yolculardan birinin ailesine gönderdiği video kaydında da sol kızağın kırık olduğunun görülmesi dava dosyasına delil olarak girdi.

ESKİ BAKAN ARIKLI: GEMİNİN VARLIĞINDAN BATTIKTAN SONRA HABERDAR OLDUM

Faciadaki idari denetim ve sorumluluk zinciri tartışılırken, görevden alınan eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı süreçle ilgili konuştu.

Yenidüzen gazetesinden Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova'ya açıklama yapan Arıklı, bakanlık görevini yürüttüğü dönemde Filo Jet isimli geminin varlığından haberdar olmadığını ileri sürdü. Arıklı, "Geminin varlığından battıktan sonra haberdar oldum" ifadelerini kullanarak, dünyadaki deniz kazalarında ulaştırma bakanlarının doğrudan sorgulanmadığını savundu. Limanlar Dairesi'ne herhangi bir baskı kurmadığını belirten Arıklı, savcılıktan talep gelmesi durumunda dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat isteyeceğini kaydetti.

DURDURULAN ŞİRKET YENİDEN SEFERE BAŞLADI

Facianın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketine ait tüm seferlerin 'bir sonraki emre kadar' durdurulduğunu ilan etmişti. Bu karara karşın, aradan bir ay geçmeden aynı şirkete ait "Şampiyon Melekler" adlı Ro-Ro gemisi Mersin-Mağusa hattında yeniden yük taşımacılığına başladı.

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), 31 Ağustos tarihli sefer durdurma kararının hangi resmi belge dayanak gösterilerek kaldırıldığını ve Türk Loydu raporlarının kamuoyundan neden gizlendiğini sorarak bakanlığa tepki gösterdi.

Seferlerin yeniden başlamasının yanı sıra, geminin taşıdığı isim de yargıya taşındı. 6 Şubat depreminde Adıyaman İsias Otel'de yaşamını yitiren çocukların ailelerinin kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, şirkete resmi ihtarname gönderdi. Dernek, gemide bu ismin kullanılması için verilen izni resmi olarak geri çektiğini bildirdi. Ailelerin hukuki işlem başlatacağını duyurmasının ardından Bakan Faiz Sucuoğlu, geminin adının “Şampiyon” olarak değiştirileceğini açıkladı.

Faciaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişinin yargı süreci, geminin VDR (Seyir Veri Kaydedicisi) cihazı üzerindeki teknik incelemeler ve denizde kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.