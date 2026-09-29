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Halk TV Türkiye Gemi faciasında yeni gelişme: Bir cansız beden daha bulundu! iki naaşın kimliği belirlendi

Gemi faciasında yeni gelişme: Bir cansız beden daha bulundu! iki naaşın kimliği belirlendi

Girne açıklarındaki gemi faciasında hafta sonu bulunan iki naaşın 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ile Nihat Pancar’a ait olduğu DNA çalışmalarıyla belirlendi. Arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldı.

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Gemi faciasında yeni gelişme: Bir cansız beden daha bulundu! iki naaşın kimliği belirlendi
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Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Hafta sonu bulunan iki naaşın kimlikleri DNA çalışmalarıyla belirlenirken, bugün devam eden çalışmalarda bir naaşa daha ulaşıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen naaş için DNA incelemesi başlatıldı.

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İKİ NAAŞIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde gerçekleştirilen DNA çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu tespit edildi.

BİR NAAŞA DAHA ULAŞILDI

Bugün sürdürülen arama çalışmalarında ise bir naaşa daha ulaşıldığı açıklandı. Kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla naaş üzerinde DNA çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Başbakanlık, gemi faciasının ardından kayıp kişilere ulaşılması amacıyla arama çalışmalarının devletin tüm imkanları kullanılarak sürdürüldüğünü bildirdi.

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BAŞBAKANLIK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunularak, “Yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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