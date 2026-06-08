150 milyon dolarlık yüzen sarayıyla Bodrum'a geldi

2013 yılında Almanya’da inşa edilen ve yaklaşık 150 milyon dolar değer biçilen 85 metre uzunluğundaki lüks yat, Bodrum koylarında görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti. Suudi Arabistan Prensi Mükrin Bin Abdülaziz’e ait olduğu belirtilen dev yat, sahip olduğu üst düzey donanım ve konforuyla adeta yüzen bir sarayı andırıyor.

LÜKS YATIN İÇİNDE YOK YOK

Lüks yatın içerisinde misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam donanımlı bir spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, özel davetler ve eğlenceler için tasarlanmış dans pisti ile yüksek standartlarda dekore edilmiş VIP süitler yer alıyor. Modern teknolojilerle donatılan yat, hem konfor hem de güvenlik açısından üst düzey imkanlar sunuyor.

12 MİSAFİR AĞIRLAMA KAPASİTESİ VAR

Toplam 12 misafiri ağırlama kapasitesine sahip olan yatta, hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için 29 kişilik profesyonel mürettebat görev yapıyor. Son günlerde Bodrum’un birbirinden güzel koylarında seyir halinde görülen yatın, bölgedeki tatilcilerin de ilgisini çektiği belirtildi. Ancak yatın sahibi olan Prens Mükrin Bin Abdülaziz’in gemide bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.